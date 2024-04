Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde güngörmüşler olarak adlandırdıkları yaşlılara yönelik evde bakım ve temizlik hizmetlerinin devam ettiğini söyledi.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen ev temizliği hizmetinden çok sayıda vatandaşın faydalandığını vurgulayan Başkan Aşgın, “65 yaş üstü vatandaşların evlerine giden ekiplerimiz, camları siliyor, yerleri süpürüyor, toz alıyor, tuvaletten banyoya kadar evin her noktasını pırıl pırıl yapıyor. Gittiğimiz her evde yaşlılarımızın duasını alıyoruz.” dedi.

‘Halka hizmet Hakk’a hizmettir’ anlayışıyla yaptıkları çalışmaları çok önemsediklerini dile getiren Başkan Aşgın “Gittiğimiz her evde işimizi aşkla yapıyor, vatandaşlarımızın dualarını alıyoruz. Amacımız Hakk’ın rızasını kazanmak, halkımızın duasını almak.” şeklinde konuştu.

