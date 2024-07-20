Şehir içi ulaşımı rahatlatmak, konforu ve kaliteyi artırmak için ihtiyaç duyulan tüm bölgelerde asfalt ve altyapı çalışmalarına sürdüren Çorum Belediyesi, şehrin önemli caddelerinde asfalt yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Kent genelinde hummalı bir çalışma yürüten Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Adnan Özejder Caddesinde 270 metre uzunluğa, 10 metre genişliğe sahip yolda kazı ve mekanik dolgu çalışmalarının ardından asfalt yenileme çalışmalarına başladı.

Hamit Kaplan Caddesi'nde ise 280 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğindeki yolda kazı ve mekanik çalışmalarının ardından asfalt yenilenerek vatandaşların daha konforlu ulaşım sağlaması sağlanacak.

Editör: İHA AJANS