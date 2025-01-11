Aşgın, Çorum Belediyesi Mimarsinan Düğün Salonu’nda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, gazetecilerin özel bir iş yaptığını söyledi.
İnsanların, kurumların yaptığı güzel işlerin basın aracılığıyla topluma aktarıldığını belirten Aşgın, “Zaman zaman karşı karşıya geldiğimiz, yazılanlar hoşumuza gitmeyince sesimizi yükselttiğimiz, bazen birbirimizi anlamamaktan kaynaklanan olumsuzluklar olmuş olabilir. Aynı şehirde yaşıyoruz, hep beraber sevgiyi büyütmemiz lazım” dedi.
Aşgın, şehit ve vefat eden gazetecilere Allah'tan rahmet diledi.
Etkinlik, müzik eşliğinde eğlence ile devam etti.
Programa Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar, HGYD Başkanı Birkan Demirci, Çorum Basın Derneği Başkanı Erkan Karaca ile gazeteciler katıldı. 

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Editör: HABER MERKEZİ