Seyit H. idaresindeki 19 TZ 042 plakalı minibüs, Muzeffer K.'nın kullandığı 19 AAD 239 plakalı otomobil ve İbrahim Y.'nin kullandığı 19 UN 614 plakalı hafif ticari araç, Gülabibey Mahallesi Kapaklı 3. Cadde'de çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile birlikte araçlarda bulunan Cemile K., Cihan H., Nıran Jasım M., Muhammed A.H., Serap K. ve Fatma Ç. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeni ile trafiğe kapanan yol araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.