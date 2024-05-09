Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Ekilmedik tek karış yer kalmasın” talimatı üzerine Çorum Belediyesi Eskice Köyü yakınlarındaki su terfi istasyonunun çevresinde bulunan araziyi tarıma kazandırmıştı.

Mülkiyeti Çorum Belediyesine ait olan 80 dönüm araziye daha önceden yağlık ayçiçeği ekimi ve buğday ekimi yapılmıştı. Çorum Belediyesi aynı araziye bu yıl da ayçiçeği ekimi yapıyor.

Mahsulün ayçiçek yağı olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını açıklayan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Belediyemize ait 80 dönümlük araziyi tarıma kazandırdık. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin ayçiçek yağı ihtiyacını inşallah bu yıl da karşılayacağız. Rabbim bol ve bereketli mahsul versin” şeklinde konuştu.

Editör: Haber Merkezi