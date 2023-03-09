Toplu ulaşımda kaliteyi artırmaya yönelik çalışmalarına devam eden Çorum Belediyesi, 69 olan toplu taşıma araç sayısını 74’e çıkardı. Yeni alınan 5 adet 12 metrelik otobüsler, BMC’nin Pınarbaşı tesislerinden yola çıktı. Toplu ulaşımı şehirde daha güçlü ve kaliteli hale getirmek için çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Toplu ulaşımı belediye olarak devraldığımız günden beri yaptığımız çalışmalarla toplu ulaşımda kaliteyi artırmaya devam ediyoruz. Konforlu bir toplu ulaşım için 5 yeni otobüs daha satın alarak 69 olan toplu taşıma araç sayımızı 74’e çıkardık.” diye konuştu. (Haber Merkezi)

