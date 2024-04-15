Adeviye Gürbüz’ün eşi, Rıza, Muharrem ve Paşa Gürbüz ile Nurcan İpek ve Bircan Kavuklu’nun babası, Murat Kavuklu ve İlker İpek’in kayınpederi Bektaş Gürbüz, aniden fenalaşması sonucu aramızdan ayrıldı.

Bektaş Gürbüz, yakınlarının düğününe katılmak ve Ramazan Bayramını kutlamak amacıyla gittiği İzmir’de aniden fenalaşarak Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Bektaş Gürbüz, kurtarılamayarak vefat etti.

Merhumun cenazesi İzmir’de İsmail Cem Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenin ardından uçakla Merzifon Havaalanına gönderildi. Cenaze, bugün (15 Nisan Pazartesi günü) Merzifon Havaalanı’ndan alındıktan sonra saat 13.00’de Sorkoğlan Köyü mezarlığında toprağa verilecek.

ÇORUM HABER Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.