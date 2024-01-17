Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, makamında düzenlediği basın toplantısı ile Başsavcılık ve Adalet Sarayı’nın 2023 yılı faaliyetleri hakkında kamuoyunu bilgilendirdi. Çorum’daki yerel ve ulusal basın kuruluşlarının temsilcileri ile biraraya gelen Başsavcı Bektaş ayrıca basının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü de kutlamayı ihmal etmedi.

Başsavcısı Bektaş, geçen yıl Başsavcılık ve Adliye olarak yaptıkları faaliyetleri anlattığı toplantıda ilimizde Çorum tarihinin en büyük suç oranına ulaşıldığını kaydederek “2023 yılında yıl bazında bir önceki yıla göre Çorum tarihinin en yüksek suç oranına ulaştık ama nüfus oranla çok kötü bir durum değil. Bir önceki yıla oranla yüzde 10 artışla 25 bin civarı hazırlık evrağıyla yılı kapattık. Bu Çorum tarihinin zirve rakamıdır. Diğer illerimizde de yıldan yıla suç oranları artmakta. Suç artıyor ancak biz Adliye ve başsavcılık olarak mağdur olan vatandaşlarımızın haklarını hızlı bir şekilde elde etmesi için etkin ve verimli soruşturma yapmamız gerekiyor. Bu anlamda da 2023 yılında Çorum tarihinin rekoru ile yüzde 98 evrak çıkartma oranına ulaştık. Burada da tüm Cumhuriyet savcılarımızın, kalem personelimizin, kolluk görevlilerimizin katkısı çok yüksek. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“ÇORUM’DA 515 KİŞİ TUTUKLANDI,

596 ADLİ KONTROL KARARI ALINDI”

Son aylarda Valilik koordinesinde emniyet ve jandarma teşkilatlarının sıkı tedbirleriyle suç oranlarda azalma meydana geldiğini ve bu yıl yapılan çalışmalarla bunun daha iyi bir seviyeye geleceğine inandığını vurgulayan Başsavcı Ahmet Bektaş: “Biz de adli süreç olarak bu olayları bastırma ve caydırıcılığını artırma amacıyla tutuklama tedbirine geçen yıl daha çok başvurduk. 2023 yılında 515 tutuklama tedbiri ile 596 adli kontrol tedbirine müracaat ettik. Bu tutuklama tedbirlerinin yarısı silahlı tehdit, silahlı yaralama eylemlerine uyguladık. Hırsızlık olaylarında ise 107 tane tutuklama tedbiri uyguladık. Uyuşturucu ticareti suçu Çorum’da çok fazla yaygın değil. Uyuşturucu ticareti suçundan 83 tane tutuklama tedbiri uyguladık. Çorum’da uyuşturucu kullanma oranında ise bir önceki yıla göre düşüş var. Bu da kent için olumlu” dedi.

“UZLAŞTIRMA KURULU’NDA % 94,

ARABULUCUKTA İSE % 50 BAŞARI”

Düzenlediği toplantıda Uzlaştırma Kurulu’nun çalışmaları hakkında da bilgi veren Bektaş, bu konuya özel önem verdiğini, daha da ileriye götürme gayretinde olduklarını ve uzlaştırmalar sayesinde Adliyenin iş yükünün azaldığını anlattı. Başsavcı Bektaş, bugüne kadar ülke uzlaştırmada ülke ortalamasının çok çok altında yüzde 40 seviyesinde olunduğunu ancak son 1 yılda yapılan çalışmalarla Çorum tarihinin en önemli başarısını yakalayarak yüzde 94 başarı oranına ulaştıklarını, bunun da 1-1.5 mahkemenin iş yükünü azalttığını ve yaklaşık bin 500 dosyanın uzlaştırma kurulu ile olumlu sonuçlandığını bildirdi.

Çorum halkının uzlaşmaya, birbirini affetmeye meyilli olduğunu, arabuluculukta da yine ülke ortalamasında yüzde 50 civarında bir başarı oranları bulunduğunu, bunun ağırlıklı konusunun ise kira uyuşmazlıkları oluşturduğunu anlatan Başsavcı Bektaş, icra olaylarında da ülke ortalaması seviyesinde gittiklerini dile getirdi.

“ADLİYE BİNASI İÇİN

SÜREÇ DEVAM EDİYOR”

Ceza İnfaz Kurumları olarak yılı 85 bin evrakla kapattıklarını, halen açık ve kapalı ceza kurumlarında 2 bin tutuklu ve hükümlü bulunduğunu, ceza infaz çalışmalarının devam ettiğini de anlatan Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Adliyenin iş yükünün her geçen gün arttığını, bu süreçte yeni Adliye binası veya ek bina ile ilgili proje ihalesinin yapıldığını, bakanlığın kararına göre 2024 yılının ilk 6 ayı içinde bir adım atılacağına inandığını da kaydetti.

Mevcut Adalet Sarayı’nın fiziki yetersizliğinden bahseden Bektaş, “Çorum Başsavcılığı olarak öncelikli işimiz soruşturma yapmak ve vatandaşların uğradığı haksızlığı giderme anlamında gerekli yasal işlemleri yapmak ama onun yanında da vatandaşımızın daha sağlıklı ortamda daha Çorum’a yakışır ortamda adalet hizmetlerini alması için fiziki koşulların da elden geçirilmesi gerekiyordu. Bu anlamda son 1 yıl içerisinde bakanlığımızın da destekleriyle önemli adımlar attık. Sorunu tamamen çözmedik ama fiziki koşulların daha elverişli hale gelmesi için elimizden gelen gayreti gösterdik. İnşallah 2024 yılı içerisinde de bu anlamda çalışmalarımız devam edecek. Yeni Adliye Sarayı Çorum için gerçekten önemli bir ihtiyaç. Ek bina ile ilgili proje ihalesi yapıldı süreç devam ediyor bakanlık nezdinde ama ek bina mı olur? Yoksa yeni bir Adalet Sarayı mı olur? Bu konuda bakanlık nezdinde çalışmalar devam ediyor.

“LOJMANLAR İÇİN

İMAR BEKLENİYOR”

Ayrıca Çorum’daki en büyük ihtiyaçlardan biri de Hakim, Savcı ve personel için lojman eksikliğidir. Şu anda mevcut kiralarla bu bizim için de kronik bir sorun haline gelmiş durumda. Bize tahsis edilen Binevler tarafındaki arsa üzerinde imar çalışmaları bittikten sonra Çorum’a yakışır lojman kazandırma çalışmalarımızı hızlandıracağız” dedi.

“ÇOCUK SUÇLARI

YÜZDE 30 AZALDI”

18 yaş altı suça sürüklenen çocuklar ile ilgili örgütlü faaliyet yürütülüp yürütülmediğine yönelik soruyu yanıtlayarak ortada belirlenen bir suç örgütü olmadığını, ağırlıklı olarak bu olayların münferit olduğunu, geçen yıla oranla bu konuda yüzde 30 bir azalma ile 221 dosyanın bir önceki yıla göre eksildiğini anlatan Başsavcı Bektaş, “Çocuk suçlarını daha da azaltmak en büyük hedeflerimizden biridir. Bu yönde gerek kolluk kuvvetlerinin gerekse Başsavcılığımızın çalışmaları bulunmaktadır. 3 Ağır Ceza, 7 Asliye Ceza, 5 Asliye Hukuk, 3 İş ve 3 Aile Mahkemesi ile personel eksikliğine rağmen elimizden gelen her türlü gayreti göstermeye devam ediyoruz. ‘Uzayan adalet adalet değildir’ mantığı ile çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, özellikle sosyal medyada yaşanan hakaretlere ilişkin devlet tarafından hazırlanan yasanın çıkmasından sonra değerlendirebileceğini de sözlerine ekledi.