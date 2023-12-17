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Tarım İl Müdürlüğü'nden emekli, Türkiye İttifakı Partisi Çorum Merkez İlçe yöneticisi olan Bekir Yalkan, 7 Aralık’ta bir dizi ziyaretlerde bulunmak için gittiği İstanbul'da akciğerine pıhtı atması sonucu yoğun bakıma alınmıştı.

İstanbul Koşuyolu Kalp Hastanesi'nde yoğun bakıma kaldırılan ve tedavisine devam edilen Bekir Yalkan’ın taburcu olduğu ve İstanbul’da kızının evinde istirahat ettiği öğrenildi.

Tedavisi 10 gün daha devam edecek olan Yalkan, arayıp mesaj atan tüm dostlarına İstanbul'dan selamlarını iletti.