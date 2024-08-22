Önceki Dönem Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, hemşehrimiz Bekir Şahin, yüksek yargıdan dostları ve aileleriyle birlikte, Edremit Güre Hattuşa Termal Tesisleri’nde, Doğan Jeotermal Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı, hemşehrimiz Mehmet Ali Doğan’ın konuğu oldu.

Bekir Şahin ve M. Ali Doğan, dostları Mehmet Yolyapar’ı telefonla arayarak sohbet ettiler ve özlem giderdiler.

Hattuşa termal tesisler zincirinin oluşumuna başından beri katkı sunan Mehmet Yolyapar da, bazı yıllar Güre’yi ziyaret ediyor.