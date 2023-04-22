Bazı parti yöneticileri ile bayramda ilçe ziyaretleri düzenleyen Özsaçmacı, ilk olarak Sungurlu Belediyesi’ni ziyaret ederek hem Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner ve belediye personeli ile bayramlaştı, hem de seçim çalışmaları konusunda değerlendirme yaptı.

Özsaçmacı, daha sonra Sungurlu İYİ Parti Teşkilatı ve CHP İlçe Teşkilatını ziyaret ederek partililerle bayramlaştı.

CHP Sungurlu İlçe Başkanı Ali Erayhan ve İYİ Parti İlçe Başkanı Hakan Tekercioğlu ve parti yönetimleriyle hasbıhal eden Özsaçmacı, ilçe esnafı ve vatandaşların da bayramını kutladı.

Bu arada Sungurlu'da 100 yılı aşkın süredir devam eden toplu bayramlaşma geleneği bu yıl da sürdürüldü.

Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen dini bayramlarda toplu bayramlaşma geleneği Mahmut Atalay Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.

(Haber Merkezi)