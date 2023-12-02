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57 kiloda mücadele eden Bekir Yücel, şampiyonluk şansını kaybettikten sonra bronz madalya mücadelesine devam ederken, üçüncülük müsabakasını kazanarak Türkiye üçüncülüğünü elde etti. Bu sıklette, Ordu Büyükşehir Belediyespor’dan Muhammed Karavuş şampiyon olurken, ikinciliği Ankara TEDAŞ Spor Kulübü’nden Şaban Kızıltaş aldı. Kahramanmaraş İstiklal Spor Kulübü’nden Mehmet Yüce de Bekir Keser’le üçüncülüğü paylaştı.

30 ilden 400 sporcunun katılımıyla, 30 Kasım’da başlayan şampiyona 3 Aralık Pazar günü sona erecek.