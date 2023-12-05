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İl Genel Meclisi’nin Aralık ayı ikinci toplantısı Mehmet Bektaş yönetimindeki oturumla yapıldı. Yoklama ve önceki toplantıya ait karar özetinin okunmasıyla başlayan oturumda Laçin Yeşilgöl’deki çalışmalar hakkındaki önerge incelenmek ve değerlendirilmek üzere Turizm Komisyonu’na, ilimizdeki Organize Sanayi Bölgeleri’nin durumu ile ilgili önerge ise Plan Bütçe Komisyonu’na havale edildi.

İl Genel Meclisi’nde daha sonra ise gündem dışı konuşmalar yapıldı. İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş ve AK Parti Grup Başkanvekili Ünal Nalçacı, kadınlara seçme seçilme hakkı verilmesini kutladı.

Kadınlara verilen seçme seçilme hakkının ne kadar önemli olduğunun bugün daha iyi anlaşıldığını söyleyen MHP Grup Başkanvekili Sadık Aşık ise kadınların başımızın tacı olduğunu kaydederek kanunun çıkmasını sağlayan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e şükranlarını sunduğunu kaydetti.



İl Genel Meclisi’nin tek kadın üyesi olan CHP Grup Başkanvekili Yıldız Bek de kadınlara siyasi hayatta seçme ve seçilme hakkının verilmesinin toplumsal hayatta gerçekleşen Atatürk devrimlerinin en önemlisi olduğunu vurgulayarak Türk kadınının Kurtuluş Savaşı’nda gösterdiği çabaları gören Atatürk ve arkadaşlarının onların sosyal haklarını kazanmaları ve toplumda hakettikleri yeri almaları için bir seri değişiklik yaptığını, bunların başında da seçme seçilme hakkı verilmesi çabaları olduğunu anlattı.

Bu kapsamda kadınlara ilk sosyal hakların 1930’larda verildiğini, 1934’de ise İsmet İnönü ile 191 arkadaşının verdiği yasa değişikliği ile seçme seçilme hakkı kazanıldığını vurgulayan Bek, bu sayede Türk kadınının bir çok gelişmiş dünya ve Avrupa ülkesinden önce kadınlara seçme seçilme hakkını kazandığını kaydetti.

Kadınların elde ettiği bu hakkı bugüne kadar yeterince kullanamadığını da dile getiren Yıldız Bek, “1934 yılında 18 kadı milletvekili seçilmiştir. 88 yıl sonunda gelinen aşamada durum pek de içaçıcı değildir. Cumhuriyetin ilanından günümüze kadınlar siyaset sahnesinde pek rol alamadılar. Kadın nüfusu toplumun yarısı olmasına rağmen Meclisin sadece yüzde 20’si kadınlardan oluşmaktadır. Yerelde bu oran çok daha düşüktür. Bir başka deyişle kadılar kendilerini temsil etme hakkını erkeklere vermiştir. Yani kadınlar kendini seçmemiştir.

Kadınların eğitim ve gelir düzeyinin düşük olması da kadının siyasete olan ilgisini engellemektedir. Seçilme hakkını yeterince kullanamayan kadınlar seçme hakkını da bazı bölgelerde kullanamamaktadır. Oy tercihlerini babaları, eşleri, oğulları belirlememektedir. Kadınlarımızın unutmaması gereken şey, kendilerinin, ülkesinin geleceğini değiştirecek güçte olduklarıdır. Kadınlarımız sadece haklarına sahip çıktıkları sürece hak ettikleri yere geleceklerini asla unutmamalıdır. Kadınların haklarını sonuna kadar kullandıkları günlere ulaşmak dileğiyle bir kez daha Atamızı sonsuz minnet ve teşekkürlerimle anıyorum” şeklinde konuştu.