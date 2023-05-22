İkinci tur seçimlerinde Türk milliyetçilerinin doğru tercihi sağlam irade ile yapacağını belirten Bedii Onan, sosyal ve ekonomik sorunlara dikkat çekti.

Bedii Onan konuyla ilgili yazılı açıklamasında şu görüşlere yer verdi; “Zafer Partisi mensupları ve Türk milliyetçiliği fikrine inanan bireyler olarak bizler milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde görevimizi yerine getirdik... İkinci tur seçimlerde Türk milliyetçileri doğru tercihi sağlam iradeleri ile yapacaktır... Kimi destekliyoruz?... Kimi destekliyorsunuz?... Sorularının cevabı yaşadığımız sosyal ve ekonomik sorunların hâl-i pür melal inde karşılık bulmaktadır... Saygılarımla...

Son söz... Züğürt Ağa filmindeki cennetten alınan tapu sahnesini hatırlamak gerektiğini düşünüyorum…”

Öte yandan Zafer Partisi’nin içerisinde yer aldığı Ata İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı olan ve yüzde 5’in üzerinde oy alarak dikkat çeken Sinan Oğan da dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada ikinci turda Cumhur İttifakının adayı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğini açıkladı.