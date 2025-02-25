Çorum Belediyesi Halk Et Tanzim Satış Noktası ve Veli Paşa Kahvecisi Bedesten’de açılıyor.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın seçim projeleri arasında yer alan ve geçtiğimiz aylarda kapalı otoparkı açılan Bedesten, 2 yeni işyeri ile kapılarını Çorum halkına açıyor. Veli Paşa Hanı yanında hizmet veren Halk Et Tanzim Satış noktası artık Bedesten’de hizmet verecek. Ayrıca, Çorum Belediyesi Sosyal Tesisleri bünyesinde Çorum’un yerli markası olan Veli Paşa Kahvecisi de 3. şubesini Bedesten’de açıyor.

Editör: SELDA FINDIK