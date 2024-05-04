Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar Bölgesel Voleybol Ligi'nde final maçları bugün start alıyor. Sakarya Gelişim ve Kastamonu Doğaspor ile Karabük grubunda yer alan Çorum temsilcisi BEDER bugün iki maç üst üste oynayacak. Karabük Merkez Spor Salonu'nda saat 10.00'da oynanacak günün ilk maçında Çorum temsilcisi BEDER ilk olarak Sakarya Gelişim ile karşılaşacak. BEDER'in sultanları aynı salonda saat 16.00'da bu kez Kastamonu Doğaspor ile karşılaşacak.

Çorum temsilcisi bu iki maçı kazanması halinde grubu lider tamamlayarak 2.Lig'e adını yazdıracak.

Editör: RIFAT KARA