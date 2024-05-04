Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2024 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Genç Kızlar B kategorisi Basketbol İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. 2 okulun katılımı ile gerçekleşen il birinciliğinde Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi ile Bahçelievler Anadolu Lisesi arasında final maçı oynandı. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan final maçını Şehit Abdullah Tayyp Olçok Anadolu Lisesi 49-27 kazanarak şampiyon olmayı başardı. Bahçelievler Anadolu Lisesi ise ikincilik kupası ile teselli buldu.

Maç sonrası düzenlenen törenle dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi.

Editör: RIFAT KARA