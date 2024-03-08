Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün 2024 yılı faaliyet programında yer alan Kulüplerarası Midi Kızlar Voleybol İl Birinciliği sona erdi. 7 takımın katılımı ile gerçekleşen il birinciliğinde önceki gün final heyecanı yaşandı. Çorum Yeni Spor Salonu'nda oynanan final maçında BEDER ile Dinamik Spor Kulübü karşı karşıya geldi. İlk seti 11 sayı farkla kazanan BEDER'in midileri, ikinci seti 25-23 kaybetmesine rağmen, üçüncü ve dördüncü seti kazanarak maçtan 3-1 galip ayrıldı ve şampiyon olmayı başardı. Dinamik Spor Kulübü ise ikincilik kupasının sahibi oldu.

ÜÇÜNCÜLÜK

KUPASI

MECİTÖZÜ'NÜN

BEDER ile Dinamik SK arasında oynanan final maçı öncesi aynı salonda Mecitözü Doğuş Spor Kulübü ile Çorum Voleybol üçüncülük maçında karşı karşıya geldi. Baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan Mecitözü temsilcisi 25-10, 25-18 ve 25-20'lik setlerle maçı 3-0 kazanarak üçüncülük kupasının sahibi oldu.

Final maçının ardından düzenlenen törenle dereceye giren kulüplere kupa, sporculara ise madalyaları verildi.





Editör: RIFAT KARA