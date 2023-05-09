Çorum Belediyesi Aile Eğitim Merkezi tarafından “Ailem ve Ben” projesi kapsamında “Bebeğimi Beklerken” başlıklı seminer programı düzenlendi.

"Ailem ve Ben" projesinin ilk modülü olan "Bebeğimi Beklerken " eğitim seminerleri yapıldı. Buhara Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ve 3 gün süren seminerlere anne adaylarının ilgisi yoğun olsu. Eğitim seminerlerinde alanında uzman isimler tecrübelerini paylaştı.

Seminerlerde sağlıklı gebelik süreci, gebelik öncesi ve gebelik döneminde beslenme, hamilelik psikolojisi ve eş desteğinin önemi, gebelikte gevşeme teknikleri, doğumu kolaylaştıran egzersizler, doğru emzirme yöntemleri-emzirme pozisyonları ve ek gıda döneminde bebek beslenme önerileri gibi konularda katılımcılara bilgiler verildi.

Seminerler sonunda Çorum Belediyesi Kadın Kültür Merkezleri Koordinatörü Gülhan Cevher tarafından konuşmacılara çiçek takdim edildi.

Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, tamamı üç modülden oluşan ve ailenin önemini vurgulayan seminerlerin ilerleyen günlerde de devam edeceğini açıkladı. Yağbat, “Ailem ve Ben” projesi kapsamında eş ilişkileri ve ebeveynlerin çocukla etkili iletişimi konularında uzman isimleri ve akademisyenleri Çorum halkıyla buluşturmaya devam edeceklerini duyurdu.

(Haber Merkezi)