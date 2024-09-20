Esra Erol’da programına katılan Dilek Arı eşinin çocuğuna kötü davrandığını söyleyerek isyanını dile getirmişti. Fakat gerçekler canlı yayında ortaya çıktı.

Eşi Mustafa ile canlı yayında yüzleşen Dilek Hanım, eşinin çok fazla alkol aldığını ve başta çocukları olmak üzere çevresine kötü davrandığını söyleyerek boşanmak istediğini söyledi.

“Çocuklarım benim kırmızı çizgim" diyen Dilek Arı, karşısında eşi Mustafa’yı görünce çocukları için bir şans daha verdiğini ifade etti. Ta ki o görüntüler ortaya çıkana dek...

Yayına verilen 1,5 yaşındaki bebeğin alkol şişesi tuttuğu hatta alkol şişesini ağzına aldığı o görüntüler büyük tepkilere yol açtı.

Fotoğrafları ekrana veren Esra Erol, küçük bebeğin elindeki alkol şişeleri ve yanındaki izmaritleri görünce şok yaşadı. Ancak anne ve baba "İçi boştu" diyerek durumu normalleştirmeye çalıştı.

Öte yandan yayına bağlanan bir kişi kan donduran bir ihbarda bulundu. “Arı çifti çocuklarının eline alkol şişesi vermekle kalmıyor, çocuklar uyusun diye alkol de içiriyorlar” dedi.

O anları ihbar kabul eden Emniyet güçleri ise stüdyoya geldi ve anne babayı ifadeleri alınmak üzere karakola götürdü.

Editör: HABER MERKEZİ