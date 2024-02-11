Düvenci beldesinin 3 dönem belediye başkanlığını yapmış olan Arif Aksoy, Büyük Birlik Partisi’nden adaylık başvurusu yaptı.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici tarafından Arif Aksoy’a parti rozeti takıldı. Törende Genel Başkan Yardımcıları Fehmi Güney ve Bülent İspir ile birlikte İl Başkanı Av. Özkan Yandım ve Merkez İlçe Başkanı Koray Tutkun da hazır bulundu.

BBP İl Başkanı Av. Özkan Yandım, Düvenci Belediyesini Büyük Birlik Belediyeciliği ile buluşturacaklarını belirtti.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ