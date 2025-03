Ramazan ayını, rahmet, mağfiret ve cehennem azabından kurtuluşun müjdesiyle dolu manevî bir iklim olarak tanımlayan Memur-Sen İl Temsilcisi Fatih Okumuş, bu kutsal ayı ibadet, sabır ve duayla geçirenlerin Ramazan Bayramı’na erişmenin haklı sevincini yaşadığını belirtti.

Bayramların; dünyalık hesaplardan uzak, Allah rızası için yaşayan, sabreden ve nefsiyle mücadele eden insanların iç huzuruna ulaştığı özel zamanlar olduğuna dikkat çeken Okumuş mesajında, “Bayramlar paylaşarak çoğalan, dostlukları pekiştiren, ötekileştirmeyen, sevgiyi çoğaltan müstesna zamanlardır. Tanışmanın, buluşmanın, konuşmanın ve kucaklaşmanın vesilesidir” ifadelerini kullandı.

Bayramların; hayatın acımasızlığına karşı sevgi, birlik ve kardeşlikle verilen bir karşılık olduğunu dile getiren Fatih Okumuş, bu bayramın da Filistin’de masum çocuklara, sivillere karşı uygulanan İsrail zulmü gölgesinde geçtiğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “Soykırımcı politikalarla masumların üzerine yağan bombalar, yeryüzünün adalet çığlığını yükseltmektedir. Ancak bütün bu zulüm ve vahşet karşısında, bizleri birbirimize bağlayan inancımız, umudumuzu her daim canlı tutmaktadır.”

Dünyanın karanlık bir döneme sürüklendiği bu çağda, bayramların iman ve birlik ruhuyla yeniden inşa edilmesi gerektiğini vurgulayan Okumuş, “Bayramlar, sadece dini vecibelerin yerine getirildiği günler değil, aynı zamanda geleceğe daha umutla bakabilmenin, kardeşliğin ve dayanışmanın toplumsal şuurla yeniden canlandığı eşsiz fırsatlardır” dedi.

Terörle mücadelede elde edilen kazanımların da milletçe bayram sevincini artırdığını ifade eden Fatih Okumuş, birlik ve beraberliğin kötücül planların önündeki en güçlü bariyer olduğuna dikkat çekti.

“Kardeşliğimizi, inancımızı ve umudumuzu her şartta koruyarak, sevincimizi paylaşmak; hüzünleri birlikte hafifletmek zorundayız. Çünkü biz sevindiğimizde felaket baronları üzülür. Bu nedenle sevinçlerimizi büyütmeli, dayanışmamızı güçlendirmeliyiz” diyerek sözlerini sürdüren Okumuş Ramazan Bayramı’nın tüm İslam âlemi için barışa, adalete ve kardeşliğe vesile olmasını temenni etti.

Memur-Sen İl Temsilcisi Okumuş sözlerini “Zulmün geri çekildiği, adaletin ve insanlığın kazandığı bir dünya ümidiyle, Ramazan Bayramınızı en kalbi duygularımla tebrik ediyor; her günümüzün bayram sevinci, huzuru ve bereketiyle geçmesini diliyorum” diyerek tamamladı.

