Ramazan ayının ardından gelen bu özel günün, yalnızca bir bayram değil; aynı zamanda birlik, beraberlik ve kardeşliğin sembolü olduğuna dikkat çeken MHP İl Başkanı Çıplak mesajında; “Ramazan Ayı’nı sağlık ve huzurla tamamlamanın sevincini yaşıyoruz. Oruç ibadetinin ötesinde, bu ay bizlere içsel bir arınma, sabır ve manevi olgunlaşma fırsatı sundu. Bayram ise sevgiyle kucaklaşmanın, gönüllerin birleştiği ve yardımlaşmanın doruğa çıktığı müstesna bir gündür” dedi.

Çıplak, dünyanın birçok bölgesinde devam eden savaşlar ve zulümlerin, bayram sevincini gölgelediğini vurgulayarak şöyle konuştu: “Ne yazık ki bugün; Filistin başta olmak üzere birçok coğrafyada yaşanan acılar, gönlümüzde derin yaralar açıyor. Ancak inanıyorum ki Türk milletinin dirliği, İslam âleminin birliği ile bu zorlukların da üstesinden gelinecektir.”

Çıplak, mesajını şu sözlerle sonlandırdı: “Bayramın, barışa, huzura ve kardeşliğe vesile olmasını temenni ediyorum. Başta milletimiz olmak üzere, tüm Türk-İslam coğrafyasına hayırlı bayramlar diliyorum. Ramazan boyunca edilen duaların, tutulan oruçların kabulünü Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Bayram süresince seyahate çıkacak vatandaşlarımızdan da trafik kurallarına azami dikkat göstermelerini özellikle rica ediyorum.”

Editör: SELDA FINDIK