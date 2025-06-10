Şeref ve Cevale Kart'ın oğlu, Arzu Misler Kart'ın eşi, Melis, Efe, Çınar ve Umut Kart'ın babaları Burhan Kart, bayramın ikinci günü bir iş görüşmesi için gittiği yerde rahatsızlanarak düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Kızı Melis'in düğün hazırlıkları için 23 Haziran'da Türkiye'ye gelmeyi planlayan 47 yaşındaki Burhan Kart'ın cenazesinin otopsinin ardından yarın (11 Haziran 2025 Çarşamba günü) Almanya'da toprağa verilmesi bekleniyor.

ÇORUM HABER Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

Editör: Haber Merkezi