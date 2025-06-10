Gözleri görmeyen Murat Sarışen bastonuyla Saat Kulesi'nden Kadeş Barış Meydanı'na kadar olan mesafede insanlardan çeşitli yardımlar istedi. Vatandaşlara yol tarifi soran görme engelli Sarışen, kendisine yardımcı olup olamayacaklarını sordu. Sosyal bir deney içinde olduklarının farkında olmayan vatandaşların hepsi Sarışen'in yardım talebini kabul etti.

İYİ İNSANLAR HEP VAR

Bazı vatandaşlar görme engelli Sarışen'in koluna girerek onu karşıdan karşıya geçirdi. Bazı vatandaşlar da yolundaki engellerin kaldırılmasını sağladı. Sosyal medyada paylaşılan deney izleyenleri duygulandırırken, Altı Nokta Körler Derneği Çorum Şubesi Başkanı Şaban Kabakçı duyarlı tüm vatandaşlara teşekkür etti..



