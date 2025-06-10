Hakan Yozcu’nun “Folklorcunun Bir Günü” adlı oyunu Çorum’da da sahneleniyor.

Eğitim Sen Çorum Şubesi Tiyatro ekibi 16-17 Haziran 2025 günlerinde Kıbrıslı Oyun Yazarı Hakan Yozcu’nun yazdığı “Folklorcunun Bir Günü” adlı komedi oyunu sahneleyecek.

Öğretmenlerin özlük haklarını savunmak amacıyla 1998 yılından beri faaliyetlerini sürdüren ayrıca sosyal ve kültürel alanlarla da üyelerine katkı sunan Eğitim - Sen Çorum Şubesi her yıl geleneksel olarak çeşitli müzik dans ve tiyatro etkinliği yapıyor. Geçtiğimiz günlerde bir konserle halkın karşısına çıkan Eğitim-Sen Çorum Şubesi şimdi de Kıbrıslı öykü ve oyun yazarı Hakan Yozcu’nun tiyatro oyununu sahneye koyacak.

Tuncay Solmaz’ın yönettiği oyunda “Dilber Dağdeviren, Fatma Çan, Güney Temiz, İsmail Eren, İsmail Şahin, Olcay Özgür, Özgür Akça, Satı Reyhan Topal Atak, Serkan Erden, Seval Akkaya, Sezgin Kundukan, Veysel Dinler. Yönetmen Yardımcısı: Erçin Şölenkol, Işık: Mürsel Şimşek” görev alıyor.

Erzurum’da tahsil gören Kıbrıslı bir öğrencinin başından geçen komik olaylar anlatılıyor. Yer yer Kıbrıs ağzı ve Erzurum Ağızlarının kullanıldığı oyun beğeni ile izleniyor.

Oyunun konusu ise şu şekilde: “Kıbrıslı öğrenci olan Hüseyin Veled, bitirme tezi için köylere derleme yapmaya çıkar. Erzurum’un Ümidim adlı köyünde kahvede, kahveci ve köyün delisi ile karşılaşır. Sonra Muhtar ve öğretmen gelir. Öğrenci “Ben derleyicim” der. Oradakiler bu sözü “Dünürcü” olarak anlar. Muhtar, deliyi eve hazırlık yapsınlar diye gönderir. Muhtarın bir de evde kalmış kızı vardır. Yanlış anlaşılmalar üzerine olaylar gelişir. Muhtarın evinde tam bir karmaşa yaşanır. Baştan sona komedi olan oyun, beklenmedik bir şekilde son bulur.”

Erzurum’da öğrencilik yıllarında yazdığı, daha sonra tekrar kaleme alarak güncelleştirdiği oyunun ülkenin birçok yerde oynandığını ve büyük ilgi gördüğünü söyleyen Yazar Hakan Yozcu, Çorum’daki 16 Haziran 2025 günü saat 19,30’da Devlet Tiyatro Salonu’nda yapılacak galaya da katılacağını dile getirdi.

Editör: Haber Merkezi