İl Sağlık Müdürlüğü Bakanlığın ebelerin gebelik döneminden tüm aşamalarda anne adaylarına birebir danışmanlık ve rehberlik etmesiyle ilgili düzenlemesi kapsamında doğum eylemi yapılan hastanelerde “ebe polikliniği”ni faaliyete geçirdiğini duyurdu.

Ebe polikliniklerinde gebelere, tecrübeli ebeler tarafından doğum öncesi, esnası ve sonrasındaki süreçlerde eğitim ve bilgi verilerek, anne adaylarına süreç boyunca danışmanlık ve yol arkadaşlığı yapıldığı belirtilirken, “Ebe Polikliniği’nde gebelerin aklındaki soruları cevaplayıp psikolojik desteklerle doğum sırasında kendilerini güvende hissetmelerini, doğum kaygı ve korkularını gidermelerini sağlayan ebeler, gebeleri normal doğuma özendirmek için ameliyat ve doğum salonlarını gezdirip sezaryen doğum oranlarının düşürülmesini hedefliyor” denildi.

Bebeklerin dünyaya en iyi şartlarda gözlerini açması için bu süreçte anne ve bebeklerin yanında olma kararlılığı vurgusu yapılan açıklamada: “Amacımız, normal doğumun en doğal yol olduğunu gebelere hatırlatmak, sezaryen oranlarını azaltmak ve normal doğuma anne adaylarını teşvik etmek. Gebeler internete soracakları soruları burada yüz yüze öğreniyor. Ebelerimiz, gebelere doğum yapacakları mekân ve salonları gezdiriyor. Amacımız, gebeleri doğum korkusundan kurtarmak. Sezaryenin aslında ameliyat olduğunu, gerekmediği sürece ameliyat olmamalarını tavsiyelerle ve görsellerle anlatmaya çalışıyoruz” görüşüne yer verildi.

Editör: Haber Merkezi