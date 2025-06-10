PKK’lı teröristler tarafından şehit edilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın şehadetinin 8’inci yıldönümünde kabri başında dualarla anıldı. Programda konuşan baba Sadık Yalçın, "Allah, devlete ve millete zeval vermesin sözünün hiçbir zaman yere düşmemesi için dua ediyoruz" dedi.

Batman'ın Kozluk ilçesinde terör örgütü PKK üyelerinin açtığı ateşle aracında şehit edilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, vefatının 8’inci yıl dönümünde kabri başında dualarla anıldı.

Şenay Aybüke Yalçın’ın memleketi Çorum’un Osmancık ilçesinde şehadetinin seneyi devriyesinde düzenlenen anma programına Aybüke Şenay Yalçın’ın babası Sadık Yalçın’ın yanı sıra, Çorum Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Osmancık Kaymakam Vekili Kargı Kaymakamı Oğuzhan Akman, Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Osmancık Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu öğrenci ve öğretmenler katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından dua eden katılımcılar, daha sonra Şenay Aybüke Yalçın’ın kabrine karanfiller bıraktı. Törene katılanlar duygusal anlar yaşadı.

Törende konuşan Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, "Öğretmen olduğu sevinciyle ilk atanma yerinde şehadet makamına erişen kıymetli öğretmenimiz Şenay Aybüke Yalçın, vatan sevgisiyle, meslek aşkıyla, karar ve inancıyla, o heyecanıyla bütün Türk milletinin gönlünde çok özel bir yer edindi. Umut ediyorum ki onun gerçekleştirmek istediği hayallerini, ideallerini onun gibi kıymetli öğretmen arkadaşlarımızın yetiştirdiği genç nesil gerçekleştirecek. Başta öğretmenimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum, ruhları şad, mekanları cennet olsun" dedi.

"ALLAH, DEVLETE VE MİLLETE ZEVAL VERMESİN SÖZÜNÜN HİÇBİR ZAMAN YERE DÜŞMEMESİ İÇİN DUA EDİYORUZ"

Duygularını ifade eden baba Sadık Yalçın ise, "Bugün Aybüke öğretmenin şehadetinin 8’inci seneyi devriyesinde kabristandayız. Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün organizasyonundaki programda, diğer kurumların da destek vermesiyle her sene burada yapılan bu anma töreni çok anlamlı bir şekilde gerçekleştiriliyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Büyük Türk milletine, müslüman Türk milletine ve bütün şehitlerimize başsağlığı diliyorum. Tekrar üzüntülerimizi belirtiyoruz. Allah devlete ve millete zeval vermesin” dedi.

Editör: İHA AJANS