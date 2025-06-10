Çorum Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Zabıta Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, bir zincir market şubesinde son tüketim tarihi geçmiş tam 33 ürünün tespit edilip, imha edildiği belirtilerek, "Vatandaşlarımızın sağlığıyla oynayan bu işletme hakkında yasal işlem başlatılmıştır. Gıda güvenliği ve halk sağlığı konusunda taviz vermeden denetimlerimize aralıksız ve titizlikle devam edeceğiz. Kurallara uymayan her kim olursa olsun, gerekli müdahaleyi kararlılıkla yapmaya devam edeceğiz." açıklamalarına yer verildi.

Editör: NURDAN AKBAŞ