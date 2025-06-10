Antalya'nın Kaş ilçesinde 3 Haziran'da meydana gelen kazada ağır yaralanan Çorumlu Osman Gülbek (27) yaşam savaşını kaybetti.
S.I.H'nin kullandığı 06 MD 4658 plakalı otomobil ile Mehmet Sinan B. yönetimindeki 48 AAV 273 plakalı motosiklet, Andifli Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde çarpıştı.
Kazada motosikletteki sürücü ile yolcu konumundaki Osman Gülbek yaralandı.
Ağır yaralanan Osman Gülbek, hastanedeki yaşam savaşını kaybetti.
Çorum'un Uğurludağ ilçesi Dağönü Köyü nüfusuna kayıtlı Haydar ve Döndü Gülbek'in oğulları, Dağönü Köyü Muhtarı Fazlı Kaya'nın yeğeni Osman Gülbek dün Ankara Ortaköy Mezarlığı'nda defnedildi.
ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.