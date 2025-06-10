Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen “Gitar Anavatanında” programı bugün saat 20.30’da Çorum Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Dünyanın bilinen en eski gitarını Hititlerin kullandığı belgelenmiş ve tüm saygın müzik tarihçileri tarafından da kabul edilmişti. Dünyanın en eski gitarının şekli ise Alacahöyük’te bulunan 3300 yıl öncesinden kalan Hitit kabartmalarından birinde yer alır. Gitar Hititler’den Yunanistan’a, oradan İspanya’ya ve ardından tüm dünyaya yayılmıştır.

Bu kapsamda düzenlenen “Gitar Anavatanında” isimli konser bu akşam yapılacak. Konsere ünlü gitaristler Ricardo Moyano, Ali Öztürk, Ayşegül Koca, Bekir Küçükay, Burak Özek, Ezgi Anıl ve Osman Ünsal Taşçı katılacak.

Editör: Haber Merkezi