Sınıf öğretmenleri Gülten Cevizci öncülüğünde gerçekleştirilen projede öğrenciler, gelecekteki hayallerini ve hedeflerini kâğıda döktü. Yazılan mektuplar özel olarak hazırlanan zaman kapsüllerine konuldu.

Projeye farklı bir boyut kazandırmak isteyen öğrenciler, mektuplarını teslim ettikten sonra Çorum Adalet Sarayı’nı ziyaret etti. Ziyaret sırasında Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Adalet Komisyonu Başkanı Hasan Öztürk, Çorum 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mustafa Hayri Tacin ve Çorum Barosu Başkanı Turan Kalıpcı ile bir araya geldiler.

Adliyedeki ziyaret sırasında öğrencilere adalet sistemi hakkında kısa bilgiler verilirken, miniklerin sorduğu sorular da ilgiyle karşılandı.

Sınıf öğretmeni Gülten Cevizci, projeyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Ağaç yaş iken eğilir. Hayal kurmak kadar, hayalleri gerçekleştirebilmek için hayatı tanımak da eğitimin bir parçasıdır. Öğrencilerimize bu deneyimi yaşama imkânı sunan ve bizlerle tecrübelerini paylaşan sayın başsavcımıza, mahkeme başkanlarımıza ve baro başkanımıza teşekkür ediyoruz.”

Editör: Haber Merkezi