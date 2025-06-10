Altın fiyatları 10 Haziran Salı günü gündemde en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Yatırımcılar altın piyasasındaki son gelişmeleri yakından takip ediyor. Güvenli liman olarak kabul edilen altın, önceki hafta yaşadığı yüzde 2'lik değer kaybının ardından haftanın ilk gününde yatay bir seyir izledi. Bugün ise altın fiyatlarında düşüş gözlemleniyor. Gram altın saat 10.10 itibarıyla 4 bin 197 liradan işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 10 Haziran 2025 Güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 4.197,04

Satış: 4.197,50

ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 3.316,91

Satış: 3.317,72

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 6.714,69

Satış: 6.862,30

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 26.858,76

Satış: 27.365,24

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 27.241,00

Satış: 27.537,00

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 13.387,42

Satış: 13.724,59

ZİYNET ALTINI FİYATI

Alış: 26.858,76

Satış: 27.365,24

ATA ALTIN FİYATI

Alış: 28.189,18

Satış: 28.900,61

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 3.811,43

Satış: 4.030,31