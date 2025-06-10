Mehmet Yıldırım ve ÇESİAD yönetiminin evsahipliğinde Park Cafe & Bistro’da düzenlenen bayram kahvaltısı bu yıl da yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Programa Çorum Valisi Ali Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkan vekili ve Anayasa Mahkemesi Üyesi hemşehrimiz Kenan Yaşar, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Naim Çetinkaya, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, ÇESOB Başkanı Recep Gür, sanayici ve iş insanları, kursiyerler ile davetliler katıldı.

Her bayram olduğu gibi bu bayramda da ÇESİAD ailesi olarak kahvaltıda buluşmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren ve tüm katılımcılara teşekkür ederek bayramlarını kutlayan Mehmet Yıldırım; “Bursiyer öğrencilerimiz, mezunlarımız, yönetim kurulu üyelerimiz, kamu ve siyaset dünyasından kıymetli isimler ile iş dünyasının saygın temsilcileriyle birlikte, bayramın dayanışma ve birlik ruhunu hep birlikte yaşadık. Farklı nesillerin bir araya geldiği bu anlamlı buluşma, ÇESİAD’ın güçlü bağlarını ve aile olma kültürünü bir kez daha gözler önüne serdi. Katılım sağlayarak bizleri onurlandıran tüm misafirlerimize içten teşekkür eder, nice bayramlarda birlikte olmayı dileriz” diye konuştu.

Programa katılan Vali Ali Çalgan da “Eğitim en büyük sermayemizdir” vurgusunda bulunarak, gençlerimize verdikleri kıymetli destekten dolayı ÇESİAD yönetimini tebrik etti. Tüm katılımcıların Kurban Bayramı’nı da kutlayan Vali Çalgan, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Programda protokol konuşmalarının ardından derneği katkı sunan iş insanlarına teşekkür belgeleri takdim edildi.

Editör: Haber Merkezi