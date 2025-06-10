İl Özel İdaresi yemekhanesinde yapılan bayramlaşma merasimine, Genel Sekreter Recep Cıplak, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Algül’ün yanı sıra birim müdürleri ve personel katıldı.

Burada bir konuşma yapan İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Recep Cıplak, bayramların birlik ve beraberlik gibi manevi duyguları öne çıkardığını belirterek, bayram vesilesiyle de birlik ve beraberliğimizin tüm ülkemiz ve tüm dünya Müslümanları adına devam etmesi temennisinde bulundu.

Kurban Bayramı tatilinin ardından yeniden işe döndüklerini hatırlatan Genel Sekreter Cıplak, İl Özel İdaresi geleneğine uygun bir şekilde çalışma göstermeleri gerektiğini belirterek herkesin bayramını tebrik etti.

Yapılan konuşmanın ardından İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Algül ve birim müdürleri, personelle tek tek bayramlaştı.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ