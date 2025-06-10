İŞTE 10 HAZİRAN 2025 SALI İL İL GÜNCEL BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI...

10 Haziran Salı günü akaryakıt fiyatlarında herhangi bir zam yada indirim gözlenmiyor. İşte 10 Haziran 2025 il il güncel akaryakıt fiyat listesi.

ÇORUM GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 48.22 TL

Motorin litre fiyatı: 47.71 TL

LPG litre fiyatı: 25.90 TL2590

İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 46.90 TL

Motorin litre fiyatı: 46.20 TL

LPG litre fiyatı: 25.09 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 46.75 TL

Motorin litre fiyatı: 46.08 TL

LPG litre fiyatı: 24.49 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 47.58 TL

Motorin litre fiyatı: 47.08 TL

LPG litre fiyatı: 24.99 TL