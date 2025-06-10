Çorum'un Dodurga Belediyesi, mülkiyeti kendisine ait olan tam 33 adet işyerini ihaleyle kiraya verecek. Fırın, kahvehane, sanayide dükkan, pazar yeri ve park işletmesi 33 iş yeri, 23 Haziran 2025 Pazartesi günü yapılacak ihaleyle yeni kiracılarını bekliyor.

Dodurga Belediyesi, Esentepe, Doğu ve Ulucami mahallelerinde bulunan çok sayıda işyerini ihaleyle kiraya verecek. Belediyenin meclis toplantı salonunda gerçekleşecek ihalede, işyerleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre açık artırma usulüyle değerlendirilecek. İhaleler, gün boyu farklı saat dilimlerinde yapılacak.

İhale kapsamında kiraya verilecek işyerleri arasında; Esentepe Mahallesi Yunus Emre Bulvarı ve Pazaryeri Sokak üzerindeki dükkanlar, Çorum Caddesi ve Çorum 17. Sokak üzerindeki sanayi dükkanları, Doğu Mahallesi Cumhuriyet Meydanı’ndaki kahvehane ve Çay Sokak’taki depo, Ulucami Mahallesi'ndeki Belediye ekmek fırını, Kayabaşı Parkı'nın işletmesi yer alıyor.

TAHMİNİ BEDELLER VE TEMİNAT TUTARLARI BELİRLENDİ

İhale ilanında her işyeri için ayrı ayrı aylık kira bedeli ve geçici teminat tutarları da açıklandı. Kiraya verilecek taşınmazların aylık bedelleri 1.100 TL ile 6.700 TL arasında değişirken, geçici teminat bedelleri ise 1.980 TL ile 12.060 TL arasında belirlendi.

BAŞVURU VE KATILIM ŞARTLARI

İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, en geç 23 Haziran 2025 Pazartesi saat 10.00’a kadar Dodurga Belediye Başkanlığı’na başvuru yapmak zorunda. Katılımcılardan kimlik belgeleri, imza sirküleri, vekâletnameler, faaliyet belgeleri ve geçici teminat makbuzları gibi çeşitli evraklar talep edilecek.

Ayrıca ihaleye katılmak isteyenler, şartname ve eklerini Dodurga Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’nden temin edebilecek.

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