Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bünyesindeki Milli Emlak Müdürlüğü tarafından satışa çıkarılan tüfeklerin satış bedelleri 1000 TL ile 15000 TL arasında değişiyor.

Pazarlık usulü ile satışa çıkan tüfeklerin ihaleleri 17-18 Haziran tarihleri arasında Milli Emlak Müdürlüğü'nde toplanacak komisyon huzurunda yapılacak.

Satışa ilişkin şartname ve tüfeklerin mevcut durumunun mesai saatleri içinde Mimar Sinan Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi Numara 2 (İŞKUR hizmet binası yanı) adresinde bedelsiz görülebileceği öğrenildi.