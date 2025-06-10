Çorum’un Osmancık İlçesi’ne bağlı Başpınar Köyü'nde yetişen, Devlet Opera ve Balesi'nde balet olan 13 dansçının hikayesini anlatan “Baletler Köyü Belgeseli” özel gala ve bale gösterisi için ilimize gelen Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ünlü balet oyuncu Tan Sağtürk ile beraberindeki heyet Çorum’da ağırlandı.

Bu yıl çekimleri tamamlanan “Baletler Köyü” isimli belgesel galası için ilimizde bulunan Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk ile beraberindeki Mersin Opera ve Bale Müdürü hemşehrimiz Serbülent Biçer, Samsun Opera ve Bale Müdürü Barış Salcan ile Baletler Köyü filminin yönetmeni hemşehrimiz Fatih Diren ve beraberindeki heyeti Çorum’da Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı ağırladı.

Belediye Başkanı Aşgın’ı eski makamının bulunduğu Taş Bina’da ziyaret eden Tan Sağtürk ve beraberindeki heyet daha sonra Velipaşa Hanı, Kent Müzesi, Tarihi Çorum Meydanı ve Ulucami ile çevresinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Heyete Çorumlular büyük ilgi gösterdi.

Editör: Haber Merkezi