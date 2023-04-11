Çorum bir güler yüzünü daha kaybetti. Muzaffer Uğurcan'ın babası ve Arap Nalbat'ın eniştesi Çorum 1'inci Noterde uzun yıllar görev yapan Bayram Uğurcan (73) tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olcok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'de yaşamını yitirdi.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı morguna kaldırılan Bayram Uğurcan'ın cenazesi yarın (12 Nisan 2023 Çarşamba) saat 11.00'de buradan alınarak merkeze bağlı Mislerovacığı Köyü’ne götürülecek. Burada düzenlenecek törenin ardından ise sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlanacak.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)