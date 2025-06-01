İskilip Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların hijyenik ve güvenli hizmet almasını sağlamak amacıyla ilçe genelindeki berber ve kuaför salonlarında denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde, iş yerlerinin genel temizliği, kullanılan malzemelerin sterilizasyon durumu, tek kullanımlık ürünlerin yeterliliği, çalışanların kişisel hijyen kurallarına uyumu ve fiyat tarifelerinin görünür bir yerde olup olmadığı gibi hususlar titizlikle incelendi.

Halk sağlığını önceleyen bir yaklaşımla gerçekleştirilen kontrollerde, kurallara uygun faaliyet gösteren işletmelere teşekkür edilirken, tespit edilen bazı eksiklikler için işletme sahiplerine uyarılarda bulunuldu ve gerekli düzeltmelerin yapılması istendi.

Belediye’den yapılan açıklamada halkın sağlığını korumaya yönelik denetimlerin kesintisiz süreceği belirtildi.

Editör: Haber Merkezi