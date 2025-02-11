İnşaat Mühendisi Atila Akkaya, Avukat Ertala Akkaya, Maliye Müfettişi Ayla Akkaya’nın babaları, CHP Belediye Meclisi Üyesi Ezgi Eşmen Tüfekçi, Avukat Deniz Akkaya ve CHP önceki dönem İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi'nin dedeleri Bayram Akkaya, yaşlılığa bağlı olarak yaşadığı rahatsızlık sonucu evinde vefat etti.

Bayram Akkaya, aynı zamanda; geçtiğimiz günlerde Amerika’da geçirdiği elim bir trafik kazası sonucu genç yaşta hayata veda eden ve Çorum’da toprağa verilen mimar Ege Akkaya’nın da dedesi idi.

Merhumun cenazesi 12 Şubat Çarşamba günü saat 11.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nden alınarak Çorum Merkez Büyükdivan Köyü’nde toprağa verilecek.

Çorum Haber, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: RIFAT KARA