Çorum bölgesi C klasman hakemi Celal Bayraklı, bu hafta 2.Lig’de görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, TFF 2.Lig Kırmızı Grup’ta 10 Mart Pazar günü oynanacak olan Karaman FK-Isparta 32 Spor maçının dördüncü hakemliğini Celal Bayraklı yapacak. Yeni Karaman Stadyumu’nda, saat 14.00’te başlayacak maçta Karabük bölgesi B klasman hakemlerinden Taner Tuncer düdük çalacak olup, yardımcılıklarını ise Ankara bölgesinden Mustafa Tosun ve Kayseri bölgesinden Recep Güneş yapacak.