O güzel insanlar, o güzel atlara binip gittiler…”

Yaşar Kemal

Bu kez kendi düşüncelerimi paylaşmak yerine internetten alıntı yapmayı uygun gördüm. 1998 yılında Dr. Ateş Velidedeoğlu ile birlikte yaptığımız daveti kırmayıp Çorum’a geldi. Hitit Festivaline renk kattı. İki kez Çorum’a fotograf sergisi gönderdi.

Her zaman olduğu gibi ülkemizde amatör fotografçılığın gelişimi için çaba gösterdi. Fotograf derneklerinin kurulması, derneklerin federasyon çatısı altında toplanması için yıllarca çaba gösterdi. Çok az insan başkalarının başarılı olması için çaba gösterir. Fırsatını bulan başkalarını düşünmeyi bırakın onları ezmek için elinden geleni yapar.

Sanat, yaşadığımız doğayı, güzellikleri, insanı insana anlatmak için vardır. Onun yeri asla doldurulamaz.

“Türk fotoğrafçılığının gelişmesinde ve kurumsallaşmasına büyük emekleri olan fotoğraf sanatçısı, öğreticisi Prof. Dr. Mehmet Bayhan, 83 yaşında hayata veda etti.

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu, Bayhan’ın ölümünü sosyal medya hesabındaki paylaşımı ile duyurdu.

“Bir Fotoğraf Duayenini kaybettik” denilen açıklamada, “Federasyonun oluşturulmasında uzun yıllar emek harcamış, fotoğraf ustası ve hocası, birçok derneğimizin kurucusu, onursal üyesi, TFSF Şükran Ödülü sahibi çok değerli Prof. Mehmet Bayhan’ın ani vefatını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Ailesine, üyesi olduğu tüm derneklere ve geride kalan tüm sevenlerine baş sağlığı ve sabırlar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Mehmet Bayhan, Türkiye fotoğrafçılığının “okullaşması” ve eğitimi için verdiği mücadele ile tanınıyordu. Türkiye’de fotoğrafçılıkla ilgili hemen hemen ilgili tüm dernek ve vakıfların içinde yer alan Bayhan, İFSAK, Mimar Sinan Üniversitesi Fotoğraf Bölümü ve Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi gibi köklü kurumların kurucuları arasında yer aldı.” (İnternetten alınmıştır.)

Onu saygıyla anacağız.