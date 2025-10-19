Bayat İlçe Belediyesi, çevre temizliği ve halk sağlığını koruma çalışmaları kapsamında kapsamlı bir temizlik kampanyası başlattı.

Bayat Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü’nün talimatıyla yürütülen uygulama, ilçedeki tüm çöp konteynerlerinde hijyen, dezenfekte ve haşereyle mücadele işlemlerini kapsıyor.

Belediye ekipleri, yaz mevsiminin son günlerinde artan sıcaklıkların etkisiyle çoğalan karasinek ve haşere sorununa karşı önlem aldı. Bu kapsamda: Çöp konteynerlerinde karasinek ve haşereyle mücadele, Dezenfekte ve hijyen çalışmaları, Kötü koku oluşumunun önlenmesi amacıyla düzenli temizlik programı başlatıldı.

Ekipler, ilçe genelindeki konteynerleri özel solüsyonlarla yıkayarak hem kötü koku oluşumunu önlüyor hem de zararlı mikroorganizmaların üremesinin önüne geçiyor. Uygulamanın, belirlenen periyotlarla yıl boyunca devam edeceği bildirildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Bayat Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü, şu ifadeleri kullandı: “Vatandaşlarımızın sağlığını her şeyin üzerinde tutuyoruz. Temiz bir çevre, sağlıklı bir yaşamın en temel koşuludur. Bu nedenle, ilçemizin her noktasında hijyen standartlarını yükseltmeye ve çevre bilincini artırmaya kararlıyız.”

Muhabir: Haber Merkezi