Edinilen bilgilere göre, Yatukcu Mahallesi'nde Sadık Sarı’ya ait evin çatı katında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çatıyı kapladı. Evden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine kısa sürede belirtilen adrese gelen Bayat Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Uzun uğraşlar sonunda yangın kontrol altına alınırken evde maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Editör: İHA AJANS