Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2024 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Yıldızlar (kız-erkek) Bilek Güreşi Bölge Birinciliği 22-24 Mart tarihleri arasında Yozgat’ta yapıldı. 11 ilden 200 öğrencinin mücadele ettiği bölge birinciliğine Bayatlı öğrenciler damga vurgu. 35 kilo sağ kolda mücadele eden Bayat Hasan Çelebi İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden Hacer Pınar Şahin tüm rakiplerini yenerek birincilik kürsüsüne çıkmayı başarırken, sol kolda ise üçüncü olarak sıkletini 1 altın, 1 bronz madalya tamamladı. 55 kilo sağ ve sol kolda mücadele eden Hayriye Naz Tilci ise iki kategoride de üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Bu sonuçların ardından 35 kilo sağ kolda birinci olarak altın madalya kazanan Bayatlı öğrenci Hacer Pınar Şahin Ankara’da yapılacak olan Türkiye Şampiyonası’nda Çorum’u temsil etmeye hak kazandı.