İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Ömer Faruk Asanoğlu ile birlikte Bayat ilçesini ziyaret etti. İlk durak Bayat Devlet Hastanesi ve Toplum Sağlığı Merkezi oldu. Burada verilen hizmetler hakkında bilgi alındı.

Ardından 2 Nolu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ziyaret edilerek acil hizmetlerin işleyişi yerinde görüldü. Daha sonra yapımı süren yeni sağlık yatırımlarının bulunduğu alan gezildi.

Müdür Zehir, projelerin tamamlanmasıyla Bayat’ın sağlık altyapısının önemli ölçüde güçleneceğini vurgulayarak, emeği geçenlere teşekkür etti.