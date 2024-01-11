Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2024 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Gençler Floor Curling Karma İl Birinciliği sona erdi. TED Koleji Spor Salonu’nda gerçekleşen müsabakalara 7 okuldan 14 sporcu katılım sağladı. Çekişmeli geçen müsabakalar sonunda Emin Osman Aydoğmuş ve Ecrin Can’lı kadrosu ile Bayat Şehit Osman Arslan Anadolu Lisesi şampiyonluk ipini göğüslerken, Erkan Çetin ve Nazlı Ersoy oyuncu grubu ile mücadele eden Osmancık İsmail Karataş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci oldu. Eren Şahin, Esma Doğan’lı Güzel Sanatlar Lisesi üçüncü, Cemalettin Altekin ve Buse Çeşitcioğlu kadrosu ile mücadele eden Sungurlu Şehit Akif Kapaklı Anadolu Lisesi ise dördüncülüğü elde etti.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa, sporculara ise madalya verildi.