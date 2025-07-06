Tez Oluklu Mukavva Genel Müdürü Yunus Battal ile Bengisu Tuncer unutulmaz bir davetle dünyaevine girdi. Çorum’un seçkin mekânlarından birinde gerçekleşen düğün töreni, iş, siyaset ve cemiyet dünyasından birçok önemli ismi bir araya getirdi.

Genç çiftin nikâhını, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın kıyarken bu özel an davetlilerden büyük alkış aldı. Düğünde, ailelerin mutluluğu ve heyecanı gözlerden kaçmadı. Çiftin nikah şahitliklerinden birini de CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız yaptı.

Handan & Malik Battal çiftinin oğlu Yunus ile Seher & Cihat Tuncer çiftinin kızları Bengisu’nun düğününde damadın amcaları iş insanları MÜSİAD Çorum Şube Başkanı Murat Ömer Battal ile Tez Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Battal da hazır bulundu.

İş, siyaset ve bürokrasinin tanınmış isimlerinin de katıldığı düğüne Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Serdal Adalı, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak da tebrik mesajı gönderdi.

Battal ve Tuncer aileleri mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan tüm davetlilere teşekkür etti.

Muhabir: Haber Merkezi